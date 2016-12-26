Події

18:16 26.12.2016

АМКУ дозволив швейцарській Glusco придбати мережу АЗС "Роснефти" в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив компанії Glusco Energy SA (Швейцарія) на придбання понад 50% акцій Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd (обидві Кіпр), на які оформлені ПРАТ "Линік" (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) та мережу автозаправних станцій компанії "Роснефть" (РФ) в Україні, повідомила прес-служба відомства.

Раніше АМКУ відмовляв Glusco в узгодженні покупки.

Як повідомлялося, Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. значаться власниками ТОВ "Схід" (Київ), на яку оформлені права власності на українську мережу АЗС "Роснефти".

Мережа АЗС "Роснефти" в 12 областях України нараховує 141 об'єкт, що працює під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл".

Крім того, на Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. оформлено ТОВ "ТНК-Індастріз Україна" (чистий збиток у 2015 році – 1 млрд 322,505 млн грн, виторг – 2 млрд 838,989 млн грн), "РН-Карт Україна" (чистий прибуток у 2015 році – 4,560 млн грн, виторг – 2 млрд 156,552 млн грн), а також ПРАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" (експлуатує Лисичанський НПЗ).

Лисичанський НПЗ є "наймолодшим" з українських нафтопереробних підприємств. Його загальна потужність - близько 7 млн тонн нафтової сировини на рік. Завод здатний випускати паливо стандарту Євро-4, а також партії ДТ стандарту Євро-5. Підприємство було зупинено у 2012 році через збитковість.

Glusco Energy S. A. входить до групи компаній Proton Energy Group S. A. (Швейцарія) – трейдера нафти і нафтопродуктів.

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