Події

18:53 26.12.2016

Бойовики в зоні АТО в понеділок здійснили 26 обстріли позицій українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції у понеділок станом на 18:00 зафіксовано 26 обстрілів бойовиками позицій українських військових, повідомляє штаб АТО.

"Протягом дня російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій. На маріупольському напрямку Широкино тричі острілював танки. Також зафіксовані і обстріли 122-міліметрової артилерії і БМП супротивника", - зазначено у повідомленні прес-центру штабу АТО на офіційній Facebook-сторінці в понеділок увечері.

Крім того, як повідомляється, бойовики обстрілювали з мінометів різних калібрів Зайцеве і Широкине, з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали Широкине, Мар'їнку, Павлопіль і Водяне.

"З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити у відповідь вогонь поблизу Широкиного", - зазначено у звіті.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу АТО, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку, Зайцеве і Луганське.

"Загалом відбулося 26 обстріли", - інформує штаб.

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