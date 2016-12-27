За минулу добу бойовики 37 разів обстріляли наші позиції, зокрема з танків

За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій. Загалом було 37 обстрілів.

За інформацією штабу АТО, на Маріупольському напрямку Широкине тричі обстрілювали танки. Також зафіксовано обстріл з 122-мм артилерії і озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - обстрілювали Широкине, Мар'їнку, Павлопіль і Водяне. Для збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити у відповідь вогонь поблизу Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Південне, Заяче і Луганське.

На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Станицю Луганську.