Події

09:48 27.12.2016

У "ДНР" передали українській стороні двох полонянок

У самопроголошеній "ДНР" триває передання українській стороні двох полонених жінок, передає кореспондент "Інтерфаксу" (Interfax.ru).

Звільнені жінки повідомили, що умови їх утримання в "ДНР" були нормальними.

Як повідомлялося, керівники так званих ДНР/ЛНР заявили про наміри передати двох полонених жінок українському парламентарію Надії Савченко.

"Як жест доброї волі напередодні Нового року та Різдва ми, без жодних умов, передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак, в надії активізувати процес звільнення з полону наших громадян, з надією на те, що в наступному році вони возз'єднаються з рідними і близькими", - йдеться в оприлюдненій заяві глав "ЛНР" і "ДНР".

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