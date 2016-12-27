Столична влада докладає зусиль для створення муніципальної поліції - Кличко

Для вирішення внутрішніх проблем Києва необхідно створення муніципальної поліції, випливає з заяви Київського міського голови Віталія Кличка опублікованої в понеділок ввечері на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

"Києву потрібно наводити порядок з паркуванням, незаконною торгівлею та іншими проблемами міста. І допомагати вирішувати їх має муніципальна поліція, що підпорядковуватиметься місту, його громаді. І ми робитимемо все для того, щоб закон про муніципальну поліцію був прийнятий і Київ отримав можливість мати муніципальну поліцію", - зазначив мер столиці.

За словами В. Кличка, Київська міська влада робить все можливе, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, і муніципальна поліція з'явилася в столиці і допомагала у вирішенні проблем і наведенні порядку в місті.