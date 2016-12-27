Мені дуже подобається змінювати місто, декларувати майбутні зміни і виконувати те, що обіцяю - Кличко

Серед головних нинішніх досягнень на посалі мера столиці - безпрецедентна кількість відремонтованих автошляхів у місті та збільшення надходжень коштів до бюджету, випливає з заяви Київського міського голови Віталія Кличка опублікованій у понеділок увечері на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

"Ми здійснили безпрецедентний прорив щодо ремонту доріг цього року. "Київавтодору" вдалося відремонтувати понад 200 км доріг. Більш того, з гарантією на 5 років. У наступному році ми плануємо відремонтувати мінімум 300 км столичних автодоріг, - зазначив В. Кличко. – Нам також вдалося на 30% збільшити надходження до столичного бюджету порівняно з попереднім роком. Ми інвестуємо кошти в нові дитсадки і школи, нові громадські простори. Ми змінюємо місто і наповнюємо бюджет", - розповів градоначальник.

Також резюмував В. Кличко і головні невдачі року. Він зазначив, що його команді досі не вдалося навести лад із незаконною торгівлею в місті.

"Також не вдалося в цьому році затвердити генеральний план міста. Після його винесення на обговорення громадськості і прийняття вирішити проблему незаконних забудов у місті буде легше", - наголосив мер, додавши, що його головним завданням залишається боротьба з неповороткою системою управління містом і з корупцією.

Водночас, В. Кличко наголосив, що радий бути тим політиком, який не лише декларує, але і виконує свої обіцянки.

"Мені дуже подобається міняти місто, декларувати майбутні зміни і виконувати те, що обіцяю. І кияни бачать результат, адже мені є чим відзвітувати", - наголосив він.