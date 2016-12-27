Пенсійна реформа передбачатиме збільшення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що пенсійна реформа передбачатиме збільшення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду України.

"Я хочу наголосити, що головним завданням нашого уряду і парламенту, тому що нам буде необхідна політична підтримка, є системне реформування пенсійної системи, яке супроводжуватиметься, однозначно, підняттям пенсій...це буде система, що продукуватиме не дефіцит Пенсійного фонду, а буде його зменшувати і робити систему самодостатньою", - сказав він в ефірі ICTV в понеділок.

Прем'єр додав, що також має намір боротися з нелегальним працевлаштуванням, оскільки воно призводить до збіднення пенсіонерів і ті, хто працюють неофіційно, потім самі будуть отримувати лише мінімальну пенсію.