Події

10:16 27.12.2016

У Києві очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця

У Києві очікується хмарна погода, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє у вівторок вранці прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста", - йдеться в оприлюдненій інформації.

Пішоходам ж у КМДА рекомендують переміщатися на тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, бути обачними.

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