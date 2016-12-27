У Києві очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця

У Києві очікується хмарна погода, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє у вівторок вранці прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста", - йдеться в оприлюдненій інформації.

Пішоходам ж у КМДА рекомендують переміщатися на тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, бути обачними.