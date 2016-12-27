Член ЦВК Шелестов звернувся з заявою до Луценка у зв'язку з обшуком НАБУ в своєму кабінеті, який вважає незаконним

Член Центральної виборчої комісії Олександр Шелестов звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з заявою про кримінальне правопорушення за фактом незаконного обшуку в його службовому кабінеті детективами Національного антикорупційного бюро України в ніч з 13 на 14 грудня.

Тоді згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва НАБУ провело обшук в кабінеті №401, який, як зазначають у ЦВК, з червня 2007 року "фактично є службовим кабінетом члена ЦВК Олександра Шелестова, а не голови комісії". Метою ж детективів НАБУ було проведення обшуку у нинішнього голови ЦВК Михайла Охендовського.

О. Шелестов вказує на те, що цю інформацію співробітникам НАБУ озвучив керівник секретаріату ЦВК, і вона ще раніше була їм відома при здійсненні інших процесуальних дій у будівлі Центрвиборчкому. Також член комісії зазначає, що на дверях кабінету розміщена табличка з його ім'ям, прізвищем і посадою.

На його думку, дії посадових осіб НАБУ можна трактувати як кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 162 і ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Також О. Шелестов наголосив, що в зазначеному кабінеті зберігалися документи, які містять конфіденційну інформацію про нього та членів його сім'ї, збір, зберігання, використання і поширення якої без згоди особи можливі виключно у випадках, визначених законом.

"Член ЦВК Олександра Шелестов звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням внести на підставі його заяви відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаними в ньому фактами невідкладно розпочати досудове слідство", - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.