Події

11:41 27.12.2016

Група "ТАС" придбала Універсал Банк

Група "ТАС" і Eurobank Group оголосила про закриття угоди з купівлі-продажу Універсал Банку та придбання групою "ТАС" дочірнього банку міжнародної групи, повідомляється в спільному прес-релізі групи "ТАС" і Eurobank Group.

Згідно з повідомленням, завершення угоди відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів Антимонопольного комітету та Національного банку України.

"Угоду купівлі-продажу ПАТ "Універсал Банк" укладено відповідно до довгострокової стратегії розвитку фінансового сектора групи "ТАС", і вона позитивно вплине на зміцнення її позицій на банківському ринку України", - йдеться в повідомленні.

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