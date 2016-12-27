Група "ТАС" придбала Універсал Банк

Група "ТАС" і Eurobank Group оголосила про закриття угоди з купівлі-продажу Універсал Банку та придбання групою "ТАС" дочірнього банку міжнародної групи, повідомляється в спільному прес-релізі групи "ТАС" і Eurobank Group.

Згідно з повідомленням, завершення угоди відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів Антимонопольного комітету та Національного банку України.

"Угоду купівлі-продажу ПАТ "Універсал Банк" укладено відповідно до довгострокової стратегії розвитку фінансового сектора групи "ТАС", і вона позитивно вплине на зміцнення її позицій на банківському ринку України", - йдеться в повідомленні.