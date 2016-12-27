Близько 800 учасників АТО пройшли за рік через центр реабілітації в Дніпрі

У Дніпропетровському обласному реабілітаційному центрі для учасників АТО за рік пройшли лікування 753 бійця, ще 40 осіб проходять реабілітацію нині, повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

"Створюючи реабілітаційний центр для учасників АТО, ми радилися з провідними американськими, литовськими та ізраїльськими фахівцями. Їх досвід допоміг підібрати ефективний підхід до реабілітації демобілізованих. Він полягає у комплексній допомозі - медичній, фізіотерапевтичній, психологічній, психіатричній, соціальній. Зараз реабілітаційному центру - рік. За цей час тут допомогли вже 751 бійцеві. Ще з чотири десятки осіб проходять лікування зараз",- повідомив В. Резніченко у вівторок.

Як зазначають лікарі Центру, саме комбінована терапія дозволяє демобілізованим швидше набиратися сил.

"Лікування, в якому поєднуються кілька напрямків, є більш ефективним. Позитивний результат відчутний вже після першого курсу реабілітації. Він триває до 20 днів. Бійці виходять з нашого Центру з новими силами і хорошим настроєм", - зазначає лікар-терапевт Центру Володимир Зайцев.

Завершує свій курс лікування криворіжець Юрій Петренко. У боях на Сході країни чоловік отримав контузію, у зв'язку з чим був демобілізований. У реабілітаційному центрі він вже вдруге.

"Мені є з чим порівняти. З упевненістю можу сказати, що цей реабілітаційний центр - найкращий. До кожного бійця тут індивідуальний підхід. Медики і психологи - справжні професіонали. Дні тут пролітають", - сказав він.

У реабілітаційному центрі бійці не лише приймають медикаменти. Вони відновлюють здоров'я за допомогою лазерної терапії, магнітотерапії, ультразвукової інгаляції, масажів, лікувальних ванн, лікувальних грязей і навіть спеціального обладнання для "гімнастики" судин. Чоловіки займаються на тренажерах, спілкуються з психологами, малюють, слухають розслаблюючу музику, відвідують басейн.

Пройти реабілітацію в Центрі можуть всі демобілізовані. За напрямком потрібно звернутися до сімейного лікаря або безпосередньо в центр за адресою: м. Дніпро, пл. Соборна, 14.