Встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну на центральній площі Харкова є недоцільним

Фахівці розглянули можливість встановлення фонтану на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну на площі Свободи в центрі Харкова і дійшли висновку, що це недоцільно, повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Розглядалася така технічна можливість, але, по-перше, самі розумієте, якого обсягу, якого масштабу має бути фонтан на такій площі... Взимку він не експлуатується. Крім того, у нас достатньо фонтанів у центральній частині міста Фахівці сказали, що це недоцільно", - сказав Г. Кернес журналістам.

Він також нагадав, що виконком Харківської міськради оголосив конкурс на проект пам'ятного знака у сквері на площі Свободи, результати якого будуть оголошені після 23 січня. "Давайте дамо можливість провести конкурс... Потім (після визначення переможця - ІФ) наша задача буде знайти фінансування (для встановлення пам'ятного знака - ІФ). Зрозуміло, що такі масштабні проекти фінансуватимуть з міського бюджету", - сказав Г. Кернес.

Як повідомлялося, увечері 28 вересня 2014 р. радикально налаштовані активісти знесли пам'ятник Леніну на площі Свободи в Харкові.

18 травня 2016 р. голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін заявив, що на місці знесеного пам'ятника слід встановити монумент Свободи.

Крім того, протягом 2016 р. на сайті Харківської міськради були зареєстровані кілька петицій з різними пропозиціями про те, що має бути на місці знесеного монумента. Харків'яни пропонували встановити пам'ятник Григорію Сковороді, Степану Бандері, прозору ажурну високу (до 100 м) вежу зі скла, металу та бетону з ліфтом, зі сценою для міських масових заходів на підставці та оглядовим майданчиком нагорі і т. д. Однак найбільшу підтримку знайшла електронна петиція з пропозицією встановити на місці постаменту пам'ятника фонтан з лавочками.