Події

12:58 27.12.2016

ПриватБанк попереджає клієнтів про телефонне шахрайство з метою отримання даних про карти

ПриватБанк (Дніпро) попереджає клієнтів про поширення шахраями недостовірної інформації про банк з метою отримання номерів карт і інших персональних даних.

Про це повідомляється в прес-релізі фінустанови з посиланням на дані кіберполіції України.

Згідно з документом, зокрема, шахраї поширюють інформацію про "крадіжку" баз даних банку, прикриваючись цими чутками, щоб змусити клієнтів "захиститися" шляхом передання номерів карт та інших особистих даних.

Крім того, за даними прес-служби кіберполіції, шахраї, представляючись по телефону працівниками служби безпеки Ощадбанку, повідомляють, що ПриватБанк буде приєднаний до Ощадбанку, тому клієнту необхідно терміново здійснити переказ грошових коштів з картки Приватбанку на нову, оформлену в Ощадбанку. Шахраї просять у жертви назвати номер банківської карти, CVV-код, пароль до інтернет-банкінгу та інші дані, після чого відбувається перерахування коштів на підконтрольні їм рахунки.

"Вся інформація в базі даних банку надійно захищена, і система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, зокрема працівниками банку. Ми звертаємо увагу наших клієнтів на зафіксовані випадки спроб шахрайського отримання особистих даних і просимо бути уважними у разі отримання таких дзвінків від невстановлених осіб", - наголошується в повідомленні Приватбанку.

За даними кіберполіції, шахраї здійснюють злочинні дії не лише щодо клієнтів Приватбанку: дізнавшись, що клієнт обслуговується в іншому банку, вони створюють аналогічну ситуацію заволодіння чужими коштами.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів Приватбанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови.

Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство фінансів України 21 грудня підписали договір про продаж 100% акцій Приватбанку за 1 грн.

ПриватБанк заснований в 1992 році. Згідно з даними Нацбанку України, станом на 31 березня 2016 року його найбільшими акціонерами були Геннадій Боголюбов (пряма участь - 33,2525%, опосередкована - 8,3244%) і Ігор Коломойський (пряма участь - 41,6572%, опосередкована - 8,3244%).

Згідно з інформацією НБУ, на 1 жовтня 2016 року за розмірами загальних активів (271,837 млрд грн) банк був найбільшим серед 100 банків країни.

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