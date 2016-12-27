У СБУ є вичерпна інформація про двох бійців ЗСУ, взятих у заручники у КПВВ "Золоте"

Служба безпеки України має в своєму розпорядженні вичерпну інформацію про двох заручників-українських військовослужбовців, але не коментує це, заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"У Службі безпеки є вичерпна інформація щодо двох наших хлопців, які стали заручниками. Єдине, що ми не коментуємо цю інформацію, тим більше в ефірі. Заради порятунку цих хлопців ми не можемо відповідати на це запитання", - сказав він в ефірі "112" телеканалу у вівторок, відповідаючи на запитання чи відомо при якісь обставини стосовно двох українських військовослужбовців потрапили в полон у Луганській області в понеділок і де вони перебувають наразі.

Як повідомлялося, пізно увечері в понеділок, 26 грудня, у штабі антитерористичної операції заявили про втрату зв'язку з двома військовослужбовцями. "Близько 16.00 26 грудня 2016 р. в районі КПВВ "Золоте" двоє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, збилися з маршруту і заїхали на територію, яка контролюється бойовиками. Зв'язок з ними відсутняій", йшлося в інформації прес-центру штабу АТО, оприлюдненій на сторінці в Facebook.

У вівторок вранці спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив про високу ймовірність того, що військовослужбовці могли потрапити в полон до бойовиків, але не підтвердив цього, зазначивши, що вони не були озброєні.

"У цих військовослужбовців при собі не було зброї. Вони перебували в лікувальному закладі, після чого, повертаючись в місце розташування, заблукали і потрапили на тимчасово окуповану територію. Висока ймовірність, що вони потрапили в полон", - розповів О. Мотузяник в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Спікер оборонного відомства також додав, що зараз триваэ перевірка та всі необхідні у зв'язку з подією дії.

Водночас, інтернет-видання "ТСН" у вівторок вранці повідомило, що "зараз відомо, що полонених доставили в Луганськ".