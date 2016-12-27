Майже третина українців вірить, що децентралізація допоможе вирішити конфлікт на Донбасі

46% населення України вважають, що відносини з окупованими територіями Донбасу у разі повернення їх під контроль України мають бути такими ж, як і з іншими областями України, а 25% виступають за більш жорсткий контроль над цими територіями з боку держави.

Такі дані були отримані в результаті опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології для програми "Децентралізація та територіальна консолідація в Україні", що реалізується Радою Європи.

Згідно з опитуванням, 48% опитаних не вважають, що реформа самоврядування та децентралізація сприятимуть вирішенню конфлікту на Донбасі, а 31% вірять у те, що ця реформа сприятиме його вирішенню.

Водночас, згідно з даними дослідження, 84% населення України заявили, що хоча б трохи ознайомлені зі змістом Мінських угод, тоді як в 2015 році таких було 89%.

Опитування проводилося в грудні 2016 року. Було опитано 2 тис 39 респондентів. Похибка не перевищує 3,3%.