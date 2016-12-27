Двоє українських військових дістали поранення у зоні АТО за добу. Двоє потрапили в полон

Двоє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення за минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО на Донбасі, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій за добу двоє наших бійців дістали поранення, загиблих немає. Ще двоє потрапили в полон", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

О. Мотузяник поінформував, що бойовики продовжують порушувати домовленості про повне припинення вогню, з 24 грудня також продовжують застосовувати важке озброєння.

На луганському напрямку зафіксовано одну збройну провокацію – противник обстріляв з підствольного гранатомета позиції сил АТО поблизу Станиці Луганської.

На донецькому напрямку більшість обстрілів з боку НЗФ припали на Світлодарську дугу, противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю. Після 21.00 - міномети. Крім того, по одній збройній провокації зафіксовано біля Зайцевого, Опитного, дві провокації в Авдіївці.

Загалом на донецькому напрямку за добу зафіксовано 12 обстрілів, один з них – із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку в Широкино бойовики застосували весь спектр озброєння, окрім реактивної артилерії, за добу позиції сил АТО обстріляли зі 100 мінометних і 20 артилерійських снарядів, тричі стріляли з танка і бронетехніки. Крім того, обстрілювали Мар'їнку, Новотроїцьке, Павлопіль. Зайцеве бойовики обстріляли з 10 мінометних мін.

Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 24 обстріли, 10 з них із застосуванням важкого озброєння.