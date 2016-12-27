Без рішення верховного головнокомандувача ніякої блокади ОРДЛО не буде – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької та Луганської областей перебуває виключно в компетенції президента України – верховного головнокомандувача Петра Порошенка.

"Буде прийнято рішення блокувати – значить, будемо блокувати. Не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем – значить, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробує самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО – цього не буде", - сказав він журналістам у вівторок, коментуючи ініціативу щодо блокування ОРДЛО.

Як повідомлялося, 26 грудня ветерани антитерористичної операції на сході України і волонтери заявили, що запустили мобільні групи і почали формування блокпостів для блокування роботи нелегальних торговельних маршрутів з непідконтрольною частиною Донбасу.

"Був ультиматум про звільнення наших військовополонених, керівництво терористичних організацій його не виконало, у зв'язку з цим ми розпочали організацію та проведення блокади східних окупованих областей", - сказав другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виноградський на прес-конференції в Києві.

А. Виноградський зазначив, що акція із блокади вже почалася. За його словами, до ініціативи вже приєдналися як ветерани АТО, так і волонтери, а її організатори продовжують збір відомостей про канали торгівлі. Він нагадав, що в СБУ заявляли про те, що торгівля з непідконтрольними територіями припинена, зазначивши, що канали, як і раніше, працюють.

"Нас не цікавлять переходи, де цивільне населення везе собі капусту. Нас цікавлять канали контрабанди. І друге: нас цікавлять залізничні переходи. На сьогоднішній день, за нашими даними, лише на одному залізничному переході формуються нічні поїзди, і близько 5 ешелонів йде лише з однієї точки... з вугіллям", - розповів командир.

"Ми будемо ставити мобільні блокпости, як це робилося при блокаді Криму", - додав він.

У свою чергу начальник штабу блокади Сергій Акимович повідомив, що в Києві на майдані Незалежності у понеділок встановлять мобілізаційний пункт із блокади окупованих територій. "Ми домагатимемося блокади торгівлі з "ДНР-ЛНР". На державному рівні потрібно домагатися, щоб туди не постачали електроенергію і воду", - сказав С. Якимович. Він уточнив, що акція буде безстроковою, "доки не відпустять наших хлопців".