Події

13:36 27.12.2016

Партнер Джорджа Майкла розповів подробиці смерті співака

Відомий стиліст і партнер британського музиканта Джорджа Майкла Фаді Фаваз розповів журналістам, що знайшов свого друга мертвим, коли приїхав до нього додому, звідки вони разом мали піти на різдвяну вечерю.

"Ми мали піти на різдвяну вечерю. Я приїхав, щоб розбудити його, а він помер, він просто мирно лежав у ліжку. Ми досі не знаємо, що сталося", - розповів Ф. Фаваз британській газеті "Дейлі телеграф".

Він додав, що останнім часом у Дж.Майкла були "проблеми в житті", однак він сподівався, що незабаром все налагодиться.

"За останній час все дуже ускладнилося, але Джордж так чекав Різдва, і я теж дуже чекав", - сказав він.

Видання зазначає, що за деякими даними, у Дж.Майкла були проблеми з наркотиками, і протягом останнього року він проходив лікування від героїнової залежності.

Як повідомлялося, Дж.Майкл помер у ніч на понеділок у графстві Оксфордшир на 54-му році життя.

За словами менеджера співака Майкла Ліпмана, причиною смерті стала серцева недостатність.

Дж.Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Музичну кар'єру він розпочав у 1980-х у групі Wham!, пізніше виступав соло. Серед найвідоміших пісень музиканта - "Last Christmas", "I Want Your Sex", "Jesus to a Child", "White Light", "Fastlove", "Wake Me Up Before You Go Go".

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