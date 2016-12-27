Перевірок прописки у мешканців київських квартир не буде – Кличко

Столична влада не ходитиме квартирами і не перевірятиме прописку людей, які в ній проживають, заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, коментуючи поширені в ЗМІ повідомлення про перевірки кількості проживаючих в квартирах, де не встановлені лічильники.

"Це перекручена інформація. Ніхто не ходитиме квартирами і не перевірятиме прописку. Наше завдання - зробити так, щоб була справедливість. Є сьогодні чимало скарг, адже у багатьох квартирах, де немає лічильників, живе більше людей, аніж зареєстровано в будинку. Вони використовують і водопостачання, теплопостачання, але платять за меншу кількість людей. Ми зараз розглядаємо різні механізми, що забезпечують справедливу оплату за комунальні послуги, - цитує у вівторок В. Кличка прес-служба мера.