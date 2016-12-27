Турчинов: Ми починаємо метр за метром звільняти окуповану територію і 2017 р. буде переломним

У поточному році Україна не втратила жодного метра своїй території, а Збройні сили значно поліпшили свої позиції, заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

"2016 рік – це перший рік, коли Україна не втратила жодного метра своїй території. Всі спроби просунутися вперед і прорвати нашу оборону в поточному році були приречені на провал. Крім того, ворог зазнав дуже серйозних втрат, а ЗСУ поліпшили свої позиції", - сказав він під час відвідування бази Національної гвардії України у вівторок у Київській області.

О. Турчинов також зазначив, що "метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію".

"Я переконаний, що 2017-й рік буде переломним у цьому питанні", - заявив секретар РНБО України.

Розповідаючи про поточну ситуацію в зоні проведення АТО на Донбасі, О. Турчинов наголосив, що обстріл з боку бойовиків не припиняються.

"У нас немає альтернативи, окрім як захищати нашу державу. На жаль, рішення про режим припинення вогню перед великими святами, щоб тиша була б в селах уздовж лінії розмежування, - російськими гібридними військами не виконується. З першого дня після оголошення перемир'я обстріли продовжилися. Раніше хоча б тиждень ми спостерігали зниження кількості обстрілу. Зараз ми бачимо, що Росія і підконтрольні їй угруповання не збираються виконувати ніякі домовленості", - заявив він.