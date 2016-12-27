САП оскаржила рішення про запобіжний захід Охендовському

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, повідомляє Радіо Свобода.

"Так, є апеляція", - сказали "Радіо Свобода" у прес-службі Апеляційного суду Києва.

Раніше Солом'янський райсуд Києва обрав М. Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може залишати територію України лише з дозволу слідчого.

Увечері 13 грудня М. Охендовському в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ч. ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент вчинення злочинів становило майже 1,29 млн грн.

19 грудня ЦВК на своєму засіданні прийняла звернення, в якому вказала, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК М. Охендовського та з порушеннями законодавства.