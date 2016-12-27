Події

14:17 27.12.2016

Турчинов: "Нечиста сила", як і раніше, може влаштувати провокації на свята на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає провокацій з боку бойовиків у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі під час Новорічних і Різдвяних свят.

"Нечиста сила саме на християнські свята себе і проявляє. Саме з такою нечистою силою ми ведемо війну, захищаючи нашу Україну. Я можу прогнозувати, що будуть провокації. І завжди, ви самі можете проаналізувати, події на фронті з початку 2014 року, - саме на християнські свята вони намагаються робити провокації, бруд, кров", - сказав він під час відвідування бази Нацгвардії України у вівторок у Київській області.

Водночас О. Турчинов заявив, що впевнений у силах українських військовослужбовців.

"Нечиста сила завжди приречена, і Нацгвардія, і ЗСУ допоможуть очистити нашу країну", - висловив переконання секретар РНБО України.

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