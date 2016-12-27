Тимчасове зростання попиту на валюту зумовлене Різдвом і відшкодуванням ПДВ

Національний банк України (НБУ) пояснює надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку збігом двох тимчасових факторів - Різдвяних вихідних у США і Європі, що обмежують пропозицію валюти на ринку, і зростання попиту на валюту на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ.

Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ з посиланням на директора департаменту відкритих ринків Сергія Пономаренка.

"Обов'язковий продаж валютних надходжень банки зобов'язані здійснювати на наступний день після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним у США і Європі (Різдво - ІФ), валютний виторг на рахунки українських банків не надходив, що обмежило обов'язковий продаж валюти 27 грудня. З іншого боку, на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування НБС минулого та поточного тижня", - пояснив він.

При цьому центробанк наголосив, що має достатньо резервів для згладжування надмірних коливань: обсяг міжнародних резервів наразі становить близько $15,7 млрд.