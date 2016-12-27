ЗВТ з Ізраїлем залишається пріоритетом на 2017 рік

Україна розраховує на продовження продуктивних переговорів з Ізраїлем щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), незважаючи на демарш Тель-Авіва у зв'язку з підтримкою представником Києва в раді безпеки ООН резолюції з вимогою припинити будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, заявив заступник голови Мінекономрозвитку - торговий представник України Наталія Микольська.

"Ці переговори (щодо ЗВТ - ІФ) завжди базуються на економічному й бізнес-інтересах. Станом на сьогодні з ізраїльською стороною було узгоджено проведення наступного раунду консультацій в Києві наприкінці січня - початку лютого, та іншої інформації у нас немає", - сказала вона на прес-конференції в Києві у вівторок.

Н.Микольська висловила думку, що переговори про ЗВТ є досить вигідними для двох країн.

"Ізраїль є членом угоди Пан-Євро-Мед (пан-євро-середземноморські преференційні правила походження - ІФ), до якого ми приєднуємося. У контексті їхньої і нашої угод з ЄС наша угода про ЗВТ з ними може формувати нам ланцюжок доданої вартості в цьому трикутнику", - додала ще кілька аргументів на користь того, що робота про ЗВТ з Ізраїлем триватиме, торгпред України.

За її словами, Ізраїлю також потрібні нові ринки збуту, оскільки конкуренція на ринку ЄС посилюватиметься. "Тому вважаю, що угода про ЗВТ з Ізраїлем буде однією з пріоритетних на наступний рік, і ми над нею працюватимемо, оскільки бачимо в ній досить цікавий і важливий для нас інтерес і інтерес для бізнесу Ізраїлю", - підсумувала Н.Микольська.

Стосовно ж переговорів про створення ЗВТ з Туреччиною, торгпред України повідомила, що вони перебувають на стадії робочого контакту з переговорною командою Туреччини, щоб з'ясувати і погодити формат наступної стадії переговорів, зрозуміти, на який формат готова йти турецька сторона. "Оскільки кінцевого рішення про формат наступного раунду ми не отримали", - зазначила заступник міністра.

Як повідомлялося, 23 грудня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою припинити будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради безпеки ООН 14, зокрема й Україну, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

У документі містяться вимоги до Ізраїлю і Палестини вдатися до кроків, спрямованих на запобігання актам насильства щодо цивільних осіб і докласти зусиль для того, щоб розпочати переговори, " що вселяють довіру " з питань, що стосуються визначення остаточного статусу і приналежності оскаржуваних ними територій.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ шириться чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 26 грудня дав вказівку всім своїм міністрам не здійснювати візитів до країн, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН, протягом найближчих трьох тижнів. Запланований на 27-28 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю був скасований.

У січні цього року посол Ізраїлю в Україні Еліав Білоцерківський висловив думку, що угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем може бути підписана до кінця 2016 року, а наприкінці листопада спікер Кнесету Ізраїлю Юлій Едельштейн на конференції в Києві висловив сподівання, що це відбудеться в 2017 році.