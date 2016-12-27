На прикордонну службу України в 2017 р. виділено 7 млрд грн

Державна прикордонна служба України отримає в 2017 році фінансування в розмірі трохи більше 7 млрд грн, повідомив глава прикордонного відомства Віктор Назаренко.

"Загалом на наступний рік для Держприкордонслужби виділено трохи більше 7 млрд грн. Я вважаю, що це необхідний мінімум для вирішення найважливіших потреб служби", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

За словами керівника прикордонного відомства, цей бюджет забезпечить підвищення зарплат прикордонникам, що відбулося цьогоріч, а також допоможе вирішити проблему забезпечення житлом військовослужбовців .

"У бюджеті не забули й фінансування програми інженерного облаштування держкордону на сході. Виділено 200 млн (грн – ІФ), ми будемо дуже раціонально цю суму використовувати", - сказав В. Назаренко.

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