НБУ в листопаді отримав 77 млн грн від продажу заставної нерухомості неплатоспроможних банків

Національний банк України (НБУ) в листопаді отримав 77 млн грн від реалізації заставної нерухомості за кредитами рефінансування, виданими неплатоспроможним банкам або таким, що перебувають у процесі ліквідації, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, за жовтень-листопад НБУ отримав від продажу заставної нерухомості 81,2 млн грн, а загалом за січень-листопад 2016 року - 443,7 млн грн від реалізації 170 об'єктів.

Як зазначено в повідомленні, найбільший обсяг коштів у серпні було перераховано НБУ від реалізації нерухомості БГ Банку.

НБУ нагадав, що 24 жовтня спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) було досягнуто домовленості щодо реалізації вищезгаданих активів через систему електронних торгів ProZorro.

Підсумкові дані за 2016 рік з погашення заборгованості банків за рахунок заставленого майна та майнових прав НБУ оприлюднить у січні 2017 року.

Як повідомлялося, в травні Нацбанк надав дозвіл Фонду гарантування вкладів на реалізацію майна (активів) неплатоспроможних банків, переданих ними в заставу під кредити рефінансування на 1,5 млрд грн.

Серед іншого планувалося реалізувати майнові права за кредитними договорами, укладеними між позичальниками та Актив-Банком, Єврогазбанком, Брокбізнесбанком і банком "Форум", загальною початковою вартістю близько 878 млн грн. Зокрема, в переліку погоджених до реалізації майнових прав є ті, заставою за якими є виробничий комплекс із рафінування олії в Чугуєві, готельний комплекс у Трускавці, будівлі промислового призначення в Києві.

Крім того, планувалося реалізувати 70 об'єктів нерухомості загальною початковою вартістю понад 620 млн грн.

Згідно з озвученими навесні-2016 прогнозами, Нацбанк очікував у 2016 році отримати 12,8 млрд грн від реалізації застав, наданих під кредити рефінансування: із них 7,1 млрд грн - від майнових прав за кредитами, 4 млрд грн - від продажу цінних паперів і 1,7 млрд грн - від реалізації нерухомості.

Фактичні надходження від реалізації заставленого в Нацбанку майна (активів) у 2015 році становили 1,1 млрд грн.