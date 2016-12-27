Події

15:49 27.12.2016

Україна реформує в співпраці зі США роботу автоматизованої системи ДСЕКУ

Україна почала реформувати роботу автоматизованої системи держслужби експортного контролю (ДСЕКУ), реформи відбуваються за підтримки США, повідомив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Степан Кубів.

"За підтримки американської сторони триває робота щодо впровадження автоматизованої системи служби експортного контролю. Завершується нормативне регулювання процесу створення єдиного списку товарів, які підлягають державному експортному контролю, та скорочення переліку товарів, які підлягають експортному контролю", - сказав віце-прем'єр на прес-конференції в Києві у вівторок.

Нині ДСЕКУ у рамках програми з експортного контролю та безпеки кордонів (ЕХВS) Держдепартаменту США здійснює оптимізацію роботи автоматизованої системи експортного контролю України шляхом розширення її функціональних можливостей і впровадження системи електронного ліцензування Stratlink, розробленої естонською SpinТЕК.

Серед переваг нової системи: прискорення здійснення ліцензійних процедур за рахунок їх повної автоматизації; зниження витрат на забезпечення ліцензійних процесів та економія бюджетних коштів; встановлення постійного зв'язку з митними органами; автоматизація механізму контролю звітності; створення та підтримка бази даних учасників міжнародних передач озброєнь, результатів ідентифікації товарів, архіву дозвільних документів.

За даними ДСЕКУ, нині відомство спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює аналіз забезпечення захисту інформації під час використання системи, а також опрацьовує погоджене рішення про доцільність впровадження Stratlink в Україні.

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