Події

15:51 27.12.2016

Підвищення мінімальної зарплати з 2017 р. на місцях не потребує додаткових роз'яснень із Києва

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 2017 року на місцях не потребує додаткових роз'яснень із центру.

"Роз'яснення вже все є: якщо тарифна сітка 1,6 тис. грн, то всі у бюджетній сфері розуміють, як нарахувати заробітну плату", - сказав прем'єр журналістам під час відвідування Державної пожежно-рятувальної частини №13 у Києві у вівторок.

В.Гройсман зазначив, що в підвищенні зарплати немає нічого складного і його просто необхідно здійснити.

"Тут немає нічого складного і не треба робити мільйон роз'яснень - просто виконати норму закону, і я вважаю, що це обов'язок для всіх", - сказав прем'єр-міністр.

В.Гройсман додав, що 29 грудня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Павло Розенко спільно з Міносвіти, МОЗ, Пенсійним фондом, Держслужбою праці та Фіскальною службою проведуть всеукраїнську селекторну нараду для вирішення всіх можливих питань.

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