У держбюджеті-2017 закладено 600 млн грн на модернізацію пожежної техніки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в державному бюджеті на 2017 рік закладено 600 млн грн на модернізацію пожежно-рятувальної техніки.

"Ми заклали 600 млн грн на модернізацію техніки, на пожежні автомобілі та іншу техніку, яка буде потрібна для ефективного пожежогасіння", - сказав прем'єр під час відвідування Державної пожежно-рятувальної частини №13 у Києві у вівторок.

Він зазначив, що рятувальники мають бути забезпечені якісним обладнанням і технікою.

Зокрема, у вівторок рятувальникам Києва передали п’ять нових пожежних машин.