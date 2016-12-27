Суд ЄС призупинив рішення ЄК про доступ "Газпрому" до OPAL, стверджує PGNiG

Суд Європейського Союзу призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL - одного з відгалужень від "Північного потоку", повідомив гендиректор польської газової компанії PGNiG Пьотр Возняк на прес-конференції у Варшаві.

Як передає агентство Bloomberg з посиланням на П.Возняка, рішення суду ухвалено 23 грудня.

Польський менеджер очікує, що його буде опубліковано до кінця року.

Водночас "Газпром" уже наростив фізичне завантаження OPAL до 86%.