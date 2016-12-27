Події

16:25 27.12.2016

Начальником поліції Рівненської області призначено В.Присяжнюка

Керівником головного управління Національної поліції України в Рівненській області призначено Валерія Присяжнюка.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, заступник голови Нацполіції України Олексій Руденко у вівторок представив В.Присяжнюка особовому складу обласної поліції.

"Це досвідчений офіцер, генерал, який працює в органах із 1983 року, тому роботу знає не з книжок, а з власного оперативного досвіду", - зазначив О.Руденко й побажав В.Присяжнюку успіху.

О.Руденко також подякував Валерію Самчуку, який до цього часу виконував обов'язки начальника обласної поліції.

Новопризначений керівник поліції Рівненської області пообіцяв працювати в команді, адже "один у полі не воїн".

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