МЕРТ планує поширити "ProZorro.Продажі" в 2017 р. на малу приватизацію та оренду держмайна

Система "ProZorro.Продажі" з 2017 року в обов'язковому порядку буде використовуватися для організації продажів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, також планується застосувати її для малої приватизації та відбору орендарів державного та комунального майна, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми дуже сподіваємося, що в 2017 році ми також зможемо використати систему "ProZorro.Продажі" для малої приватизації й оренди державного та комунального майна", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

М.Нефьодов також зазначив, що в планах на наступний рік завершення інтеграції системи держзакупівель "ProZorro", що триває вже півтора року, з Єдиним державним реєстром підприємств та фізосіб-підприємців.

"Я вірю в те, що ми її (інтеграцію - ІФ) успішно закриємо в 2017 році, так само як інтеграцію з реєстрами ДФС і МВС", - сказав заступник міністра.

За його словами, триває робота над системою ризик-менеджменту, що давала б змогу обробляти понад 500 Гб інформації, яка щомісяця надходить до "ProZorro".

"Наша мета - здійснювати автоматичний моніторинг, знаходити ризиковані тендери ще до їх проведення", - пояснив М.Нефьодов.

Згідно з даними Мінекономрозвитку, ДП "Прозорро" за підсумками дев'яти місяців 2016 року збільшило виручку від реалізації в 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 28,23 млн грн, а його чистий прибуток становив 9,85 млн грн порівняно з 2,15 млн грн за аналогічний період минулого року.