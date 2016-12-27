Порошенко підписав закон про фінансування патронатних сімей із місцевих бюджетів

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1794-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який визначає механізм оплати послуг патронатних вихователів та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, зміни до Бюджетного кодексу передбачають: віднесення до видатків, які здійснюються з бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, видатків на сім'ї патронатних вихователів у складі видатків на навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

Закон передбачає включення до 1 січня 2019 року видатків на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя до складу видатків на державні програми соціального захисту, які проводяться за рахунок відповідної субвенції з держбюджету.

Змінами до Бюджетного кодексу також передбачено забезпечення з 1 січня 2019 р. фінансування за рахунок видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у складі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Реалізація закону здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, які щорічно передбачаються для Міністерства соціальної політики України за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Експеримент зі здійснення патронату над дитиною в Україні запроваджено з 1 січня 2016 по 31 грудня 2018 року, нагадала прес-служба президента.