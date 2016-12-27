Луценко обіцяє підвищення зарплати працівників органів прокуратури на 61% у 2017 р.

Заробітну плату працівників органів прокуратури в 2017 році буде підвищено на 61%, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як повідомляє прес-служба відомства, підвищення зарплати генпрокурор анонсував у вівторок під час робочої поїздки до Донецької області, де відвідав Костянтинівську та Краматорську місцеві прокуратури.

За словами Ю.Луценка, зарплата працівників органів прокуратури в середньому становитиме наступного року 15-18 тис. грн залежно від вислуги років (у 2016 р. - 8-11 тис. грн). Крім того, заплановано підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис. грн (також на 61% порівняно з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.

Генпрокурор зазначив, що підвищення зарплати стало можливим насамперед завдяки підтримці президента України та парламенту, які побачили, що "прокуратура дає результат і діє ефективно".