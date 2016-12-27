Події

17:40 27.12.2016

Адвокати Єфремова за рішенням суду до 30 грудня включно мають ознайомитися з матеріалами його справи

Печерський районний суд Києва обмежив 30 грудня термін ознайомлення з матеріалами справи щодо голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді попереднього скликання Олександра Єфремова для його адвокатів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат О.Єфремова Андрій Смирнов, відповідне рішення було ухвалено на засіданні суду 26 грудня за клопотанням Генеральної прокуратури України.

О.Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Йому інкримінують підтримання самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

24 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для О.Єфремова до 22 січня.

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