Справу стосовно Януковича буде передано до суду в першому кварталі 2017 р. - Луценко

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича буде передано до суду в першому кварталі 2017 року, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Враховуючи, що у нас невелика кількість матеріалів і свідків, планую, що найближчими місяцями В.Янукович отримає матеріали досудового розслідування на руки для вивчення, а далі розпочнеться судовий процес. Планую, що це відбудеться в першому кварталі наступного року", - сказав він журналістам у Краматорську у вівторок.

Генпрокурор зазначив: "На мій погляд, справа йде належним чином. Із нетерпінням очікую рішення Печерського суду про дозвіл на початок спеціального, по-народному кажучи, заочного досудового слідства".

Раніше Ю.Луценко заявляв, що Генпрокуратура має намір до кінця 2016 року передати справу про державну зраду В.Януковича до суду.