Події

17:50 27.12.2016

В Україні буде створено Міжнародний центр підготовки правоохоронних органів для допомоги в деокупації Донбасу - Аваков

Для підготовки міжнародних сил деокупації Донбасу заплановано отримання додаткових $30 млн допомоги, повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"До 30 мільйонів доларів ми плануємо отримати допомоги від наших партнерів для інвестицій в систему безпеки, яку сьогодні було представлено", - наводить слова А.Авакова прес-служба МВС у вівторок.

За словами А.Авакова, на зазначені кошти в Україні буде створено Міжнародний центр підготовки працівників правоохоронних органів. "Там готуватимуть миротворчі сили, які нам допомагатимуть у деокупації Донбасу", - наголосив глава МВС.

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