Події

18:15 27.12.2016

Свідчення екс-депутата Держдуми РФ ляжуть в основу звинувачення Януковича у справі про держзраду

Колишній депутат Державної Думи Російської Федерації надав свідчення українському слідству у рамках кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Можу підтвердити слова Руслана Кравченка (прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко - ІФ) про те, що одним зі свідків, який надав надзвичайно важливі свідчення, є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, який свідчив про вплив підписаного листа із закликом до Путіна ввести війська в Україну, на рішення Державної Думи про застосування Збройних сил РФ за кордоном", - сказав Ю.Луценко журналістам у Краматорську у вівторок.

За його словами, ці свідчення ляжуть в основу майбутнього обвинувачення.

Як повідомлялося, В.Януковича підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 110, 111 (державна зрада і посягання на територіальну цілісність держави).

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