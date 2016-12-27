Події

18:26 27.12.2016

Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Україна"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення щодо призначення позапланової перевірки телерадіокомпанії "Україна" у зв'язку з трансляцією серіалу "Старша сестра".

Як повідомляє у вівторок прес-служба Нацради, таке рішення регулятор прийняв на засіданні 27 грудня.

"Моніторингом Національної ради в ефірі телеканалу 21-23 грудня зафіксовано трансляцію телесеріалу "Старша сестра" режисера С.Васьковського. Водночас за інформацією, що була оприлюднена на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно 21.12.2016, державну реєстрацію цього телесеріалу було скасовано й анульовано прокатне посвідчення. Таким чином, демонстрування зазначеного фільму в ефірі телеканалу "Україна" має ознаки порушення компанією вимог пунктів а), б) частини першої статті 59 закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також статті 1646 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

З метою перевірки дотримання ліцензіатом зазначених норм законодавства йому призначено позапланову перевірку.

Як повідомлялося, 23 грудня 2016 року Держкіно скасувало держреєстрацію й анулювало прокатне посвідчення телесеріалу "Старша сестра" режисера С.Васьковського у зв'язку з поданням суб'єктом кінематографії недостовірних відомостей у документах.

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