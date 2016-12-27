Гройсман доручив Супрун поінформувати Комітет ВР з питань охорони здоров'я про хід держзакупівель ліків

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив в. о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун поінформувати профільний комітет парламенту про хід державних закупівель лікарських засобів через міжнародні організації у 2015-2016 рр., а також про виконання програми лікування пацієнтів за кордоном.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Комітеті ВР з питань охорони здоров'я, таке доручення В.Гройсман дав у відповідь на листи прем'єр-міністру, підписані головою комітету Ольгою Богомолець, в яких члени комітету висловлюють стурбованість відсутністю інформації з боку МОЗ про результати міжнародних закупівель і про ситуацію з відправленням українських громадян на лікування за кордон.

"Просимо зобов'язати в. о. міністра охорони здоров'я терміново надати комітету вичерпну інформацію щодо потреби в лікарських засобах на підставі заявок регіонів у 2015-2016 рр., фактично проведених МОЗ закупівель за кошти держбюджету зі зазначенням номенклатури закупівель за кожною з програм, назви препаратів, їх виробників і постачальників, кількості закуплених ліків, їх вартості (за одиницю та загальної вартості за кожним препаратом), термінів придатності, термінів постачання, а також копії договорів зі спеціалізованими міжнародними організаціями за основними напрямами закупівель на 2015 і 2016 рр.", - йдеться в листі комітету.

Крім того, члени комітету просять В.Гройсмана доручити МОЗ надати депутатам інформацію про загальну кількість заяв щодо відправлення українців на лікування за кордон, фактичної кількості осіб, стосовно яких було прийнято позитивне рішення, а також про суму коштів, виділених на лікування за кордоном, і список осіб, відправлених за кордон на лікування, із зазначенням лікувального закладу та результатів лікування.