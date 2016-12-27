НБУ підтверджує кредит рефінансування ПриватБанку на 10 млрд грн

Національний банк України (НБУ) надав ПриватБанку 22 грудня з метою підтримки ліквідності банку кредит рефінансування 10 млрд грн, підтвердила прес-служба НБУ у вівторок.

"Такі параметри кредиту, як його термін, процентна ставка та застава належать до банківської таємниці", - йдеться в повідомленні центробанку.

Як повідомлялося, після рішення уряду про націоналізацію ПриватБанку НБУ 18 грудня надав йому кредит рефінансування на 15 млрд грн під 16% річних терміном до 30 грудня 2016 року з метою підтримки ліквідності та забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень і банкоматів, своєчасних розрахунків.

Окрім того, Нацбанк заявив про готовність реструктуризувати заборгованість ПриватБанку з рефінансування, яка на момент націоналізації становила 19 млрд грн, зокрема прострочена - 14 млрд грн.

"Велика частина (кредитів рефінансування - ІФ) покрита заставою. Вони (об'єкти застави - ІФ) перебувають у власності пов'язаних з акціонерами ПриватБанку осіб", - уточнив заступник глави НБУ Олег Чурій.

ПриватБанк засновано в 1992 році. Згідно з даними Нацбанку України, станом на 31 березня 2016 року його найбільшими акціонерами були Геннадій Боголюбов (пряма участь - 33,2525%, опосередкована - 8,3244%) та Ігор Коломойський (пряма участь - 41,6572%, опосередкована - 8,3244%).

Згідно з інформацією НБУ, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів (271,837 млрд грн) банк був найбільшим серед 100 банків, що діяли в країні.

Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів ПриватБанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і Мінфін 21 грудня підписали договір щодо продажу 100% акцій ПриватБанку за 1 грн. Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.