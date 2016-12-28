СММ ОБСЄ евакуювала базу зі Світлодарська через обстріли

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на два дні вимушено евакуювала свою патрульну базу зі Світлодарська у зв'язку з обстрілами, йдеться у звіті місії за 22-26 грудня, оприлюдненому у вівторок, 27 грудня.

"Місія евакуювала свою передову базу зі Світлодарська 24 грудня через близькість артилерійських ударів на відстані 70 метрів від бази 23 грудня. Унаслідок обстрілів були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі (бази СММ ОБСЄ - ІФ)", - йдеться у звіті.

Представники ОБСЄ повернулися до Світлодарська вранці 26 грудня.

Із вечора 22 грудня по 23 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 1 150 вибухів у районі Дебальцевого та Світлодарська, раніше було зафіксовано 2,3 тис. випадків порушення домовленостей щодо припинення вогню.

Крім того, патруль місії, що дислокується в Горлівці, на контрольованій бойовиками території, зафіксував у ніч на 24 грудня виходи з БМ 21 "Град".