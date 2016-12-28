Події

09:34 28.12.2016

СММ ОБСЄ евакуювала базу зі Світлодарська через обстріли

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на два дні вимушено евакуювала свою патрульну базу зі Світлодарська у зв'язку з обстрілами, йдеться у звіті місії за 22-26 грудня, оприлюдненому у вівторок, 27 грудня.

"Місія евакуювала свою передову базу зі Світлодарська 24 грудня через близькість артилерійських ударів на відстані 70 метрів від бази 23 грудня. Унаслідок обстрілів були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі (бази СММ ОБСЄ - ІФ)", - йдеться у звіті.

Представники ОБСЄ повернулися до Світлодарська вранці 26 грудня.

Із вечора 22 грудня по 23 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 1 150 вибухів у районі Дебальцевого та Світлодарська, раніше було зафіксовано 2,3 тис. випадків порушення домовленостей щодо припинення вогню.

Крім того, патруль місії, що дислокується в Горлівці, на контрольованій бойовиками території, зафіксував у ніч на 24 грудня виходи з БМ 21 "Град".

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет України в листопаді зведено з профіцитом 14,8 млрд грн

Імпорт добрив із РФ буде обмежено після ухвалення спецзакону у ВР

Мінторг США додав до санкційного списку 23 компанії з Росії та Криму

Доходи в держбюджеті-2017 на 20,3% вищі за доходи в держбюджеті-2016

Бойовики 44 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив рекомендації щодо обрання керівника державної наукової установи

Кабмін затвердив типове положення про координаційну раду з національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації

У чергах на кордоні з Польщею тисяча автомобілів

Порошенко підписав закон про мінзарплату 3200 грн та обов'язкові платежі "сплячих" ФОП

Україна отримала 2-й транш фіндопомоги ЄС EUR55 млн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Слепая Вратарь
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА