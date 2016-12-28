Порошенко підписав закон про мінзарплату 3200 грн та обов'язкові платежі "сплячих" ФОП

Президент Петро Порошенко підписав закон №5130 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який за ініціативою уряду з 1 січня 2017 року підвищує мінімальну заробітну плату (м.з.п.) в Україні вдвічі - до 3200 грн на місяць.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради у вівторок, хоча остаточний текст закону на ньому наразі відсутній.

Закон також розширив повноваження органів влади, зокрема органів місцевого самоврядування, щодо перевірок виплати зарплати на підприємствах, посиливши відповідальність роботодавців.

Експерти групи "Податкова та бюджетна реформа" Реанімаційного пакета реформ (РПР) просили президента застосувати право вето до цього закону, оскільки окремі його норми суттєво погіршують умови ведення підприємницької діяльності й були прийняті без належного публічного обговорення.

"Закон містить небезпечну норму, яка застосовується до фізичних осіб-підприємців та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність: необхідність сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску - ІФ) на рівні мінімального страхового внеску (з урахуванням нової м.з.п. - 704 грн) навіть за відсутності господарської діяльності і, відповідно, доходу", - зазначали експерти РПР.

Експерти наполягали, що така норма є контрпродуктивною, оскільки її реалізація призведе до масового припинення діяльності ФОП та погіршення умов для тих, хто провадить підприємницьку діяльність епізодично або тимчасово припинив її під впливом несприятливих обставин.

"По-друге, закон надає право органам місцевого самоврядування виступати з ініціативою перевірок бізнесу, організовувати їх проведення, а під час здійснення повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю і зайнятість населення самостійно проводити перевірки підприємств, установ і організацій, які не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, що використовують працю найманих робітників", - зазначали експерти РПР. На їхню думку, така норма посилить репресії проти бізнесу, особливо малого.

Вони прогнозували, що відповідна норма сприятиме реалізації небезпечного наслідку нещодавнього підвищення мінімальної заробітної плати, а саме - зменшенню реальної зайнятості.

Проте прем'єр Володимир Гройсман у вівторок попередив роботодавців про необхідність суворо дотримуватися норм нового закону. "Виявлена розбіжність у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачено штрафні санкції", - заявив він.

Прем'єр повідомив, що доручив віце-прем'єру Павлу Розенку провести в грудні всеукраїнську селекторну нараду за участю представників міністерств освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Пенсійного фонду, Державної служби з праці, профспілок і профільних заступників голів державних адміністрацій "для того, щоб нікому не кортіло грати з мінімальною заробітною платою".

"Я думаю, що ми за кілька місяців порядок у цей сфері наведемо. Зрозуміло, що не всі одразу з розумінням і повагою поставляться до працюючих людей, але уряд допоможе всім зрозуміти невідворотність цього шляху і необхідність його виконання", - заявив В.Гройсман.

Підписаний президентом закон також встановлює норму, що для платників єдиного податку першої групи сума єдиного внеску не може бути менша за 0,5 мінімального розміру страхового внеску.

У законі про пенсійне забезпечення до 31 грудня 2017 року продовжено обмеження максимальної пенсії на рівні 10,74 тис. грн. Крім того, до кінця 2017 року діятиме норма про те, що не виплачуються призначені пенсії та щомісячне грошове утримання особам (окрім інвалідів, учасників бойовиків дій), які обіймають посади на державній службі, в прокуратурі і судах.

У зв'язку з підвищенням м.з.п. удвічі відповідальність за адміністративні правопорушення і суму застав згідно з КПК буде відв'язано від м.з.п і прив'язано до прожиткового мінімуму, розмір якого підвищується незначно - приблизно на прогнозний рівень інфляції.