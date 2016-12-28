Події

09:39 28.12.2016

У чергах на кордоні з Польщею тисяча автомобілів

Тисяча автомобілів стояла в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8-му годину ранку, повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Рава-Руська" - 300, у ПП "Краковець" - 230, у ПП "Ягодин авто" - 180, у ПП "Угринів" - 160, у ПП "Шегині" - 120, у ПП "Грушів" - 70, у ПП "Устилуг" та "Смільниця" - по 60 транспортних засобів.

У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною 20 транспортних засобів.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" - 10 автомобілів.

На кордоні з Румунією черг немає.

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