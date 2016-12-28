Події

09:41 28.12.2016

Бойовики 44 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу члени незаконних збройних формувань 44 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине з артилерії калібру 122 мм, Водяне і Широкине - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине - зі стрілецької зброї та гранатометів. У районі Широкиного також зафіксовано активність снайпера бойовиків.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм Новгородське, Луганське та Авдіївку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів - Травневе, Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівське, із зенітних установок - Південне.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку з великокаліберних кулеметів, гранатометів і озброєння БМП.

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет України в листопаді зведено з профіцитом 14,8 млрд грн

Імпорт добрив із РФ буде обмежено після ухвалення спецзакону у ВР

Мінторг США додав до санкційного списку 23 компанії з Росії та Криму

Доходи в держбюджеті-2017 на 20,3% вищі за доходи в держбюджеті-2016

Порошенко підписав закон про мінзарплату 3200 грн та обов'язкові платежі "сплячих" ФОП

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив рекомендації щодо обрання керівника державної наукової установи

Кабмін затвердив типове положення про координаційну раду з національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації

У чергах на кордоні з Польщею тисяча автомобілів

СММ ОБСЄ евакуювала базу зі Світлодарська через обстріли

Україна отримала 2-й транш фіндопомоги ЄС EUR55 млн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Слепая Хор игрушек
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Ровно
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА