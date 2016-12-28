Бойовики 44 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу члени незаконних збройних формувань 44 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине з артилерії калібру 122 мм, Водяне і Широкине - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине - зі стрілецької зброї та гранатометів. У районі Широкиного також зафіксовано активність снайпера бойовиків.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм Новгородське, Луганське та Авдіївку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів - Травневе, Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівське, із зенітних установок - Південне.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку з великокаліберних кулеметів, гранатометів і озброєння БМП.