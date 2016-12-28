Події

09:56 28.12.2016

Доходи в держбюджеті-2017 на 20,3% вищі за доходи в держбюджеті-2016

Доходи державного бюджету України в 2017 році визначено в розмірі 731,03 млрд грн, зокрема загального фонду - 673,74 млрд грн, що, відповідно, на 20,3% та 17,1% перевищує доходи, закріплені в держбюджеті на 2016 рік.

Згідно із законом про держбюджет-2017, оприлюдненим на сайті Верховної Ради, видатки держбюджету наступного року заплановані в обсязі 800,03 млрд грн, зокрема загального фонду - 739,71 млрд грн, що перевищує планові видатки держбюджету-2016, відповідно, на 17,4% та 14,3%.

Закон передбачає скорочення граничного дефіциту держбюджету наступного року порівняно з роком нинішнім на 7,3% - до 77,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 9,5%, до 62,34 млрд грн.

Згідно з держбюджетом-2017 прожитковий мінімум із нинішніх 1544 грн на місяць буде підвищено з 1 травня до 1624 грн, а з 1 грудня - 1700 грн, тоді як мінімальну заробітну плату з 1 січня буде збільшено вдвічі - до 3200 грн на місяць, а в погодинному розмірі - до 19,34 грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 будувався на прогнозі зростання реального ВВП України в 3% і номінального на 14,2% - до 2,585 млрд грн за інфляції 8,1%.

За підсумками 11 місяців 2016 року держбюджет було зведено з дефіцитом 60,3 млрд грн, його доходи становили 543,43 млрд грн, зокрема загального фонду - 506,69 млрд грн, видатки - 588,88 млрд грн, зокрема загального фонду - 556,42 млрд грн.

Оприлюднений закон також встановлює граничний розмір держборгу на кінець 2017 року в 1 трлн 716,63 млрд грн і граничний розмір гарантованого державою боргу в 579,37 млрд грн порівняно з 1 трлн 501,48 млрд грн і 444,78 млрд грн на кінець цього року в законі про держбюджеті-2016.

Водночас, як і в попередні роки, Кабінету Міністрів надано право у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад обсяги, встановлені для фінансування дефіциту держбюджету, для капіталізації банків і фінансування Фонду гарантування вкладів з відповідним коригуванням граничного обсягу держборгу. В іншій статті йдеться про необхідність обслуговування збільшення держборгу для націоналізації системоутворюючого банку.

Держбюджет-2017 допускає збільшення держгарантій наступного року до 31,68 млрд грн із 28,2 млрд грн у бюджеті 2016 року. Кредити, що залучають за їх рахунок, можна використати на підвищення обороноздатності країни (до 7 млрд грн із 6 млрд грн цього року), фінансування інвестпроектів, Державну іпотечну установу.

В оприлюдненому документі, як і в держбюджеті-2016, також міститься дозвіл Кабміну деформувати в 2017 році стабілізаційний енергетичний фонд до $700 млн за рахунок держгарантій, зокрема для закупівлі "Нафтогазом України" газу в Європі, тоді як держбюджет-2015 уперше дозволив уряду створити такий фонд у розмірі $1 млрд.

Надходження від Нацбанку в новому році, як встановлено, збільшаться до 45 млрд грн із 38 млрд грн цього року, що, проте, менше за 60,5 млрд грн у минулому.

У законі знову міститься норма про проведення, у разі згоди Нацбанку, реструктуризації його портфеля держоблігацій, проте конкретні її параметри не зазначено. Подібні статті в держбюджетах-2015 і 2016 не спрацювали. У держбюджеті-2017 до можливої реструктуризації прив'язана ще одна стаття, що передбачає спрямування заощаджених коштів на розвиток мережі автомобільних доріг.

Документом для збалансованості передбачається, як і в попередні роки, призупинити статті низки законів про пільги.

Окрім того, в проект держбюджету-2016 перекочував із держбюджетів-2015 і 2016 дозвіл Кабміну реструктуризувати фактичну заборгованість у 7,54 млрд грн на 1 січня 2017 року за рішенням судів.

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