Події

10:11 28.12.2016

Кабмін затвердив типове положення про координаційну раду з національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації

Кабінет Міністрів України затвердив типове положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації.

Згідно з постановою №999 від 7 грудня, оприлюдненою на сайті уряду наприкінці грудня, уряд рекомендує обласним та Київській міській державним адміністраціям до 30 грудня вирішити питання про створення координаційних рад із питань національно-патріотичного виховання та затвердити положення про зазначені ради.

Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Персональний склад координаційної ради затверджує голова місцевої адміністрації, а забезпечення діяльності ради здійснюється місцевою адміністрацією.

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет України в листопаді зведено з профіцитом 14,8 млрд грн

Імпорт добрив із РФ буде обмежено після ухвалення спецзакону у ВР

Мінторг США додав до санкційного списку 23 компанії з Росії та Криму

Доходи в держбюджеті-2017 на 20,3% вищі за доходи в держбюджеті-2016

Бойовики 44 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив рекомендації щодо обрання керівника державної наукової установи

У чергах на кордоні з Польщею тисяча автомобілів

Порошенко підписав закон про мінзарплату 3200 грн та обов'язкові платежі "сплячих" ФОП

СММ ОБСЄ евакуювала базу зі Світлодарська через обстріли

Україна отримала 2-й транш фіндопомоги ЄС EUR55 млн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Судьбы загадочное завтра
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в бердянске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА