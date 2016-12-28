Кабмін затвердив типове положення про координаційну раду з національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації

Кабінет Міністрів України затвердив типове положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації.

Згідно з постановою №999 від 7 грудня, оприлюдненою на сайті уряду наприкінці грудня, уряд рекомендує обласним та Київській міській державним адміністраціям до 30 грудня вирішити питання про створення координаційних рад із питань національно-патріотичного виховання та затвердити положення про зазначені ради.

Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Персональний склад координаційної ради затверджує голова місцевої адміністрації, а забезпечення діяльності ради здійснюється місцевою адміністрацією.