Кабмін затвердив рекомендації щодо обрання керівника державної наукової установи

Кабінет Міністрів України затвердив рекомендації щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи.

Згідно з постановою №998 від 14 грудня, керівник державної наукової установи обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу штатних науковців установи терміном до п’яти років у межах терміну, визначеного статутом державної наукової установи, з правом бути переобраним і призначається на посаду власником наукової установи або уповноваженим ним органом або засновником.

Особливості призначення та звільнення керівників наукових установ, що входять до складу Національної академії наук і галузевих академій наук, визначаються статутами відповідних академій наук.

Уряд також затвердив типову форму контракту з керівником державної наукової установи.