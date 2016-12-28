Події

10:14 28.12.2016

Мінторг США додав до санкційного списку 23 компанії з Росії та Криму

Міністерство торгівлі США 27 грудня додало 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, повідомляє посольство України в США.

"Сполучені Штати продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 - у тимчасово окупованому українському Криму - під посиленими американськими санкціями", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці посольства у Facebook.

У диппредставництві зазначили, що 27 грудня Міністерство торгівлі США додало 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, "перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки".

Як повідомлялося, 23 грудня в порядку інформування було поширено повідомлення про те, що Міністерство торгівлі США розширило санкційний список на 23 російські компанії. До списку, зокрема, увійшли кілька "дочок" концерну "Алмаз-Антей", а також кілька кримських структур. Планувалося, що офіційну інформацію про це буде опубліковано у "Федеральному реєстрі" США 27 грудня.

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