На свята у КПВВ на Донбасі збільшать кількість персоналу - Геращенко

Кількість персоналу в контрольних пунктах в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі буде збільшено на час новорічно-різдвяних свят, громадянам дозволено перевозити особистий багаж вагою до 75 кг.

"На новорічні та Різдвяні свята в усіх КПВВ на Донбасі буде збільшено кількість персоналу, щоб розвантажити черги та максимально сприяти громадянам проходити ці блокпости. У найбільш навантажених КПВВ у Новотроїцькому, Мар’їнці та Майорську збільшать зміни, збільшать своїх представників усі служби: і прикордонники, і фіскали, і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державної прикордонної служби", - написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на сторінці у Facebook у середу.

Вона також нагадала, що завдяки співпраці українських представників гуманітарної підгрупи з СБУ, керівництвом АТО та іншими силовими структурами вдалося знайти компроміс і збільшити дозвіл на перевезення особистого багажу фізичними особами до 75 кг (раніше було 50 кг - ІФ).